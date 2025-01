Artur aparece no BID e pode estrear pelo Botafogo na Supercopa Rei, no domingo (02)

O atacante Artur está regularizado e pode estrear pelo Botafogo já no próximo domingo (02), contra o Flamengo, na Supercopa Rei 2025. O primeiro reforço do Glorioso para este ano já apareceu no BID nesta terça-feira (30).

Artur estava no Zenit, da Rússia. Ele chegou ao alvinegro e herdou a camisa 7, místico número na história do Botafogo e que no último ano pertencia a Luiz Henrique. Artur está no grupo que viajará para Belém, no Pará.

Contrato por 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões), Artur tem treinado normalmente. Ele já deixou clara a sua vontade, na apresentação, que tinha o desejo de estar em campo na Supercopa contra o Flamengo.

"Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando como vai ser (a Supercopa), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão."

O torneio envolve o campeão do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2024, respectivamente Botafogo e Flamengo.