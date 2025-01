Vasco marca primeira reunião técnica com a Prefeitura para tratar sobre a reforma de São Januário

O potencial construtivo do estádio de São Januário, do Vasco ainda não completamente vendido. A primeira reunião técnica com a Prefeitura do Rio de Janeiro na próxima semana, no dia 5 de fevereiro. O arquiteto Sergio Dias, responsável pelo projeto, está presente ao lado de representantes do clube e do poder público municipal.

O Vasco recentemente acertou a venda de um terço do potencial construtivo de um total de mais de R$ 500 milhões da ampla reforma. O primeiro acordo saiu com duas empresas. A diretoria do presidente Pedrinho não tem se manifestado sobre o tema e evita novas previsões.

Anteriormente, o acordo encaminhado acabou não finalizado e frustrou a diretoria e aditou o início da reforma. O Vasco acredita que outras empresas interessadas vão fechar a fatia importante que falta para captação recursos e iniciar as obras nos próximos meses.

O Vasco estuda modalidades para antecipar a liberação de recursos. Por exemplo, com as companhias antecipando verbas correlacionadas a empréstimos de bancos. A operação não envolveria diretamente o clube. Somente serviria para iniciar os primeiros passos da obra.

O clube já contratou 21 projetos complementares dos diversos necessários da reforma do estádio. O projeto básico da reforma está pronto e o executivo está em andamento. O clube tem até junho para protocolar o projeto das obras, mas pode fazer ajustes no percurso.

As informações de diferentes atores envolvidos no projeto é de que a finalização dos acordos pode levar o início da reforma para o segundo semestre de 2025. A reunião de quarta na prefeitura será mais uma etapa de discussão de outra indefinição da reforma: a capacidade de público. Os números do projeto variam entre 47 mil a 57 mil lugares. Mas para ampliar o a capacidade, o projeto do entorno de São Januário também teria que ser alterado.