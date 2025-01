Botafogo foi o time da América do Sul que mais gastou em 2024

Campeã da Libertadores e do Brasileiro em 2024, equipe subiu nove posições na lista de times com mais gastos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo foi o time de futebol da América do Sul que mais gastou em 2024. Segundo o Relatório Global de Transferências da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (30), os times brasileiros foram os que lideraram a lista de investimentos feitos no último ano no continente, com nove equipes do Brasil no top 10 de clubes que mais gastaram. Ao todo, foram mais de R$ 2 bilhões gastos em contratações de jogadores entre os times do Brasil.

De acordo com a Fifa, o Glorioso subiu nove posições em relação à lista de gastos de 2023. Completam o top 3 o Cruzeiro e o Flamengo, que foi o time que mais gastou no ano anterior. A única equipe de outro país sul-americano na lista é a quarta colocada: River Plate, da Argentina. Os outros dois grandes times cariocas também aparecem no top 10: Vasco, na quinta posição, e Fluminense, na décima.

Apesar disso, as equipes que mais gastaram foram as da Europa. O Paris Saint-Germain, da França, terminou o ano na primeira posição da lista geral de gastos com transferências no futebol. O inglês Manchester United e o francês Olympique Lyonaiss, o Lyon, completam o top 3. O país que mais gastou foi a Inglaterra.

Ao todo, somando transferências de todo o mundo, foram gastos 8,59 bilhões de dólares - o equivalente a R$ 50,5 bilhões - em transferências de futebol em 2024. O valor fica atrás apenas dos resultados de 2023, que teve 9,66 bilhões de dólares gastos - o equivalente a R$ 56,86 bilhões.