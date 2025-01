Definida arbitragem de partida entre Flamengo e Botafogo na Supercopa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o árbitro que vai apitar a disputa entre Flamengo e Botafogo pela Supercopa Rei do próximo domingo (02), às 16h. Ramon Abatti Abel, árbitro Fifa de Santa Catarina, será o juiz do clássico valendo taça, que acontece no Mangueirão, em Belém, no Pará. Abel esteve em partidas de ambas as equipes em 2024: seis do Botafogo e seis do Flamengo.

A Supercopa Rei reúne, a cada ano, os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Será a primeira vez que o Botafogo disputa o troféu. Já o Flamengo esteve em outras cinco edições da Supercopa e foi campeão em duas delas. O último campeão da Supercopa do Rei foi o São Paulo, que derrotou o Palmeiras nos pênaltis na edição do ano passado, em fevereiro.

