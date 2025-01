Candidatura de Rio e Niterói para sediar Pan 2031 é aprovada pelo COB

A candidatura conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 foi aprovada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quarta-feira (29) e as cidades agora são, oficialmente, as representantes brasileiras na disputa para receber o evento. Até o momento, o único país que concorre com o Brasil é o Paraguai.

A eleição no COB aconteceu nesta tarde. Dos 50 votantes, 48 votaram a favor da dupla Rio-Niterói. Um outro eleitor votou branco e apenas um foi contrário à candidatura. Mesmo com o apoio já declarado do presidente Lula (PT) e com a desistência de São Paulo em participar da disputa, a candidatura ainda precisava da aprovação do Comitê para ser oficializada.

Leia também:

➢ Danilo é anunciado como novo jogador do Flamengo

➢ Rafa Benítez é o favorito de John Textor para novo técnico do Botafogo

Os prefeitos Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT) participaram do evento, assim como o ministro de Esporte, André Fufuca (Progressistas). Agora, a candidatura será enviada à Panam Sports até a próxima sexta (31).

A única outra cidade que também confirmou sua candidatura foi Assunção, capital do Paraguai. A cidade iria ser palco da decisão final, prevista para acontecer em agosto, mas, com sua candidatura, a escolha da sede deve acontecer em outro local e data, ainda não confirmados.