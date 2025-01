Botafogo provoca o Fluminense após sétima vitória seguida no clássico vovô: 'Não percam a conta'

No confronto desta quarta-feira (29), o Botafogo enfrentou o Fluminense e não deixou barato para o rival carioca. Com o placar de 2 a 1, o alvinegro conquistou a primeira vitória em clássicos na temporada 2025, e a sétima seguida na história do clássico vovô.

Esta é a maior sequência de vitórias seguidas de um clube sobre o outro da história do Clássico entre os dois clubes.

Após a vitória, o Botafogo usou as redes sociais para provocar o rival: "Sete é Fogo, né, meus escolhidos?", escreveu o perfil oficial do clube no X.

"Não percam a conta, ein... SÃO SETE VITÓRIAS SEGUIDAS! Hoje só acaba amanhã!", completou.

Após a vitória, o Botafogo usou as redes sociais para provocar o rival | Foto: Reprodução/redes sociais

A partida, realizada no Nilton Santos, marcou a estreia do elenco principal na temporada. O Botafogo volta a campo no próximo domingo (2), a partir das 16h, para enfrentar o Flamengo no Mangueirão, pela Supercopa Rei.