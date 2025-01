Maricá abre inscrições para seletivas de alto rendimento do projeto Maricá Esporte Competições 2025

O objetivo é identificar potenciais talentos com origem em projetos socioesportivos do município - Foto: Divulgação

A Secretaria de Esportes de Maricá abriu nesta quarta-feira 29/01 as seletivas de alto rendimento do projeto Maricá Esporte Competições 2025, nas modalidades futsal e ginástica rítmica. O objetivo é identificar potenciais talentos com origem em projetos socioesportivos do município. A inscrição é gratuita e poderá ser realizada até o dia 09/02, na sede do Maricá Mais Esporte (endereço: Rua Ayrton Sena, 121 – Parque da Cidade).

Para a matrícula, os interessados deverão levar cópia dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 e atestado médico. Já os menores de idade somente poderão se inscrever acompanhados do responsável legal, que deverá levar o documento de identidade e CPF.

Projeto Maricá Esporte Competições

O Projeto Maricá Esporte Competições faz parte do projeto Maricá + Esporte e surgiu como uma iniciativa para aproveitar potenciais talentos com origem nos projetos sócio esportivos promovidos pela Prefeitura de Maricá. No total, cinco modalidades estão no projeto: Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Karatê e Vôlei.

Os talentos são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, passando a utilizar a estrutura fornecida pelo projeto. Eles recebem treinamento específico com foco nas competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias para as disputas (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

Confira as informações das seletivas, por modalidade

Futsal - Sub-9

Horário: 18h às 22h

Dia: 10, 11 e 12/02

Local: CEPT Zilca Lopes da Fontoura (Centro)

Futsal - Sub-11

Horário: 18h às 22h

Dia: 11, 12 e 13/02

Local: Escola Municipal Benvindo Taques Horta

Futsal - sub-13

Horário: 18h às 22h

Dia: 14/02

Local: Escola Municipal Benvindo Taques Horta

Futsal - sub-13

Horário: 9h às 12h

Dia: 15/02

Local: Escola Municipal Zilca Lopes da Fontoura

Ginástica Rítmica - Pré Infantil e Infantil

Horário: 18h às 19h30

Dia: 11/02

Local: CEPT Zilca Lopes da Fontoura (Centro)

Ginástica Rítmica - Juvenil e adulto

Horário: 19h30 às 21h

Dia: 11/02

Local: CEPT Zilca Lopes da Fontoura (Centro)