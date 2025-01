Rafa Benítez é o favorito de John Textor para novo técnico do Botafogo

O Botafogo segue na busca por um novo técnico. A saga para encontrar o substituto de Artur Jorge continua, mas há um novo nome na mira da diretoria alvinegra. O espanhol Rafa Benítez é a bola da vez.

Aos 64 anos, Benítez é o principal desejo de John Textor, dono do futebol do Glorioso. Não há ainda um prazo para definição, mas os primeiros contatos já começaram. Textor, inclusive, é quem começou a conversa para fechar o acordo.

O próximo passo é a negociação salarial e o tempo de contrato oferecido. Em caso de uma resposta positiva, Rafa Benítez será treinador do Botafogo. O clube está sem um nome desde a saída do português Artur Jorge, dia 3 de janeiro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o treinador acertou sua saída para o Al-Rayyan, do Catar.

O espanhol era uma das três opções analisadas por Textor. Vasco Matos, do Santa Clara, e Tata Martino, livre no mercado, eram os outros dois nomes. O argentino, no entanto, deu entrevista a uma rádio argentina na qual descartou assumir um clube no momento. Vasco Matos foi entrevistado, demonstrou interesse na oportunidade no Brasil e agradou aos alvinegros, mas a diretoria o considera uma aposta.

Rafa Benítez tem como ponto alto da carreira o título da Champions League de 2005 com o Liverpool, em final histórica contra o Milan. Desde então, passou por Inter de Milão (com a qual ganhou o Mundial de Clubes de 2010), Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, Dalian Pro (China), Everton e Celta.

Em seu último trabalho, comandou o Celta em 33 jogos e obteve nove vitórias, nove empates e 15 derrotas.