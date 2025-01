Botafogo anuncia contratação do goleiro Léo Linck

O Botafogo anunciou seu novo goleiro na tarde desta quarta-feira (29). A equipe alvinegra anunciou oficialmente a contratação de Léo Linck, de 23 anos, que deve assumir a vaga deixada após a saída de Gatito Fernández. Ex-Athlético-PR, o atleta assinou contrato até o final de 2028 com a equipe.

O contrato inclui 80% dos direitos pelo atleta. O restante dos direitos permanece com o clube do Paraná, que lucra com uma possível futura venda do atleta. Segundo o portal “ge”, o clube desembolsou 1,8 milhões de dólares - cerca de R$ 10,8 milhões - para fechar a negociação com o jogador.

Leia mais sobre o Botafogo:

➢ Botafogo e Fluminense disputam primeiro clássico do ano nesta quarta

➢ Rafa Benítez é o favorito de John Textor para novo técnico do Botafogo

Léo Linck foi revelado pelo Athlético-PR e estreou profissionalmente em 2022. Em 2024, ele passou a ganhar mais destaque durante parte da temporada, mas acabou perdendo a titularidade para o goleiro Mycael. Ele já tinha desembarcado no Rio há alguns dias.

Antes de Linck, o Botafogo já havia anunciado a contratação de Artur. A equipe tem outros três reforços para a temporada ainda não anunciados oficialmente: os zagueiros David Ricardo e Jair, e o volante Wendel, que só chega à equipe no segundo semestre.