Fluminense recusa proposta do Olympiacos, da Grécia, por Jhon Arias

O Fluminense recebeu uma nova proposta pelo meia-atacante Jhon Arias. Dessa vez, o Olympiacos, da Grécia, é o clube interessado no colombiano. Porém, os valores não agradaram a diretoria tricolor, que não deu continuidade as conversas.

O clube grego deve formalizar nova proposta por Arias em breve. O treinador José Luis Mendilibar, do Olympiacos, pediu a contratação do camisa 21 do Tricolor. Ele assumiu o clube grego em fevereiro de 2024 e tem o jogador do Flu como um dos principais alvos para esta janela.

O dono do Olympiacos é o grego Evangelos Marinakis, também proprietário do Nottingham Forrest, e um dos possíveis interessados da SAF do Vasco.

Arias sonha em jogar no futebol europeu e já sinalizou essa vontade para a diretoria do Fluminense em outros momentos. Ele recusou, recentemente, uma oferta do Zenit por não desejar jogar na Rússia. O acordo entre o colombiano e a diretoria do Fluminense é que haja uma venda caso um clube interessante para Arias segue com uma proposta aceitável pelo clube carioca.

O Fluminense manifestou publicamente o desejo de manter o meia no elenco, inclusive apresentando uma proposta de renovação em agosto para fazer dele o jogador mais bem pago do elenco. O salário seria superior a R$ 1 milhão, mas o jogador não aceitou. A oferta de renovação segue sobre a mesa para o colombiano.

Com a camisa tricolor, são 195 jogos, 43 gols e 42 assistências. Foi peça crucial na conquista da Conmebol Libertadores em 2023 e o melhor jogador na Recopa Sul-Americana de 2024.