Fluminense e Ganso se acertam e renovação até o final 2026 está próxima

O Fluminense se aproximou da renovação de contrato com o meia Paulo Henrique Ganso. A primeira proposta feita pelo Tricolor foi recusada pelo staff do camisa 10, de 35 anos. Agora, o desfecho parece caminhar para um final positivo.

O novo contrato de Ganso terá duração até o final de 2026. Agora, o Flu espera apenas a resolução da situação do jogador para oficializar o acordo. Ele foi afastado no último dia 18, após ter uma miocardite diagnosticada em exames feitos na pré-temporada. Ganso será reavaliado no dia 18 do próximo mês.

O Flu acredita internamente que o problema do camisa 10 não é grave. A miocardite, a princípio, teria sido em decorrência de uma "gripe muito forte" que o atleta teve em novembro. Se assim for constatado, Ganso estará liberado para voltar a jogar futebol normalmente.

Leia também:

➤ Rio divulga esta semana mais de 3.500 oportunidades de emprego e estágio

➤ Caminhão com produto químico tomba e motorista morre na BR-116

Paulo Henrique Ganso é o jogador mais antigo do elenco do Fluminense. No clube desde 2019, ele disputou 267 jogos, 26 gols e deu 34 assistências. O apoiador conquistou o Carioca em duas oportunidades, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.