Presidente do Santos confirma volta de Neymar: "chegou o momento"

Atleta, de 32 anos, já anunciou rescisão do Al-Hilal e deve assinar com Santos nesta semana - Foto: Divulgação/Santos FC

Atleta, de 32 anos, já anunciou rescisão do Al-Hilal e deve assinar com Santos nesta semana - Foto: Divulgação/Santos FC

O "menino Ney" está de volta ao futebol brasileiro. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o retorno de Neymar Jr. à equipe nesta terça (28), em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. A postagem traz imagens do início da carreira do atleta e termina com as boas vindas ao atacante, que já anunciou sua rescisão com o Al-Hilal e deve assinar com o Santos em breve.

"Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", afirma Marcelo, no vídeo.

Leia também:

➢ Flamengo reintegra Lorran após negociação fracassada com o CSKA, da Rússia

➢ Vasco chega a acordo com Vegetti, que renovará com o clube até dezembro de 2026

O atleta, de 32 anos, deve assinar um contrato de cinco meses com o Santos e deve ser anunciado em um evento no estádio da equipe ainda nesta semana. Neymar retorna para o Peixe depois de 12 anos; ele deixou a equipe em 2013, após participar mais de 225 jogos, marcar 136 gols e conquistar a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Copa do Brasil e três Paulistas.