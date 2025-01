Vasco chega a acordo com Vegetti, que renovará com o clube até dezembro de 2026

O Vasco chegou a um acordo com o atacante Pablo Vegetti. A renovação de contrato do capitão vascaíno está por detalhes e o artilheiro deve firmar acordo até o final de 2026 com o cruzmaltino. O vínculo atual é dezembro deste ano.

Vegetti aceitou os valores propostos pelo Vasco e receberá um salário menor do que havia pedido inicialmente. Isso fez com que as negociações destravassem e chegassem a um desfecho positivo. Segundo informações, o argentino teria pedido salário acima de R$ 1 milhão, além de bonificações por metas.

O atacante, de 36 anos, que marcou duas vezes na vitória sobre a Portuguesa no domingo e é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com três gols, declarou-se ao Vasco na semana passada e disse que as notícias sobre as exigência para renovar eram mentira.

Leia também:

➤ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

➤ Menina de 2 anos é baleada na cabeça no Rio

"Estou muito feliz por pertencer a esse clube, muita honra de vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim nas férias, fim de campeonato, que eu não voltaria para a pré-temporada, que eu peço um salário que é mentira. Mas sigo trabalhando tranquilo, acho que eu mereço um pouco de respeito porque sempre respeitei e honrei essa camisa. [...] Vou ficar aqui até que mandem embora", afirmou.

Com o combinado firmado entre as partes, Vegetti receberá R$ 760 mil fixos. Esse valor pode aumentar com os bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título no período da duração de contrato do argentino.

Vegetti está em sua terceira temporada com a camisa do Vasco. Ele tem 36 gols e quatro assistências em 77 jogos pelo clube. No ano passado, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols.