Flamengo reintegra Lorran após negociação fracassada com o CSKA, da Rússia

Lorran ficará no Flamengo após negociação frustrada com o CSKA - Foto: Divulgação/Flamengo

A negociação para a venda do meia-atacante Lorran, do Flamengo, para o CSKA da Rússia acabou melando. O jovem de 18 anos ficará no Flamengo até que surja uma nova proposta.

Os russos não quiseram aumentar a proposta de 8 milhões de euros por Lorran, e por isso as conversas foram encerradas. O jovem está fora dos planos do técnico Filipe Luís e a tendência é que ele seja integrado ao sub-20 do rubro-negro.

Porém, isso não agrada ao jogador e nem ao seu staff. O Flamengo deve seguir sem utilizá-lo e aguarda novas ofertas pelo jogador. Ele se reapresenta com o grupo principal nesta terça-feira (28), para o treino no Ninho do Urubu.

Lorran tem uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros. Ele foi cotado como uma das principais promessas do Flamengo quando surgiu. Mesmo assim, o jovem não foi relacionado para o grupo principal que fez a pré-temporada nos Estados Unidos.

O técnico Filipe Luís entregou o assunto ao diretor José Boto. O Flamengo afastou alguns jogadores do elenco principal, mas mantém Lorran, que ainda não estourou a idade e pode voltar à base até 21 anos.