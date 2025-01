Maricá Futebol Clube segue na liderança do Campeonato Carioca

O Maricá Futebol Clube manteve a liderança do Campeonato Carioca mesmo com o empate em 2 a 2 contra o Sampaio Corrêa, jogando em casa, no estádio João Saldanha, em Cordeirinho. O Tsunami, como é apelidado pelos torcedores, segue invicto com 11 pontos, cinco jogos, três vitórias e dois empates, seguido do Volta Redonda. Já o time de Saquarema ocupa o 9º lugar na tabela da competição.

Com jogo acirrado, o Maricá abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com o gol do zagueiro Felipe Carvalho que chutou do meio da área. Mas, aos 27 minutos o time adversário empatou a partida com atacante Max. Ainda na primeira etapa, Kevin Mercado entrou em campo substituindo Denilson.

Leia também:

Gracyanne Barbosa, sister do BBB 25, diz não gostar da expressão "Musa fitness"

‘Minha filha não merecia isso’, diz mãe após morte da filha em batismo

Aos 29 minutos do segundo tempo, o Sampaio Corrêa virou o jogo com o atacante Max. Pressionando até o fim para não perder em casa, o time do Maricá conseguiu o empate no fim do jogo, aos 51 minutos do segundo tempo, com Walber finalizando de fora da área.

O Tsunami entrou com Dida, Magno Nunes, Mizael, Carvalho (Bezerro) e João Victor, Ramon, Gutemberg (Clisman), Vinícius, Walber, Denilson (Kevin) e Sérgio (Hugo).

Já o visitante começou a partida com Zé Carlos, Lucas (Kanu), Marreta, Eduardo Thuram, Guilherme, Rodrigo Dantas (Pablo), Gabriel Agú (Igor Goulart), Rafael Pernão, Max, Octávio (Luan) e Elias.

O próximo jogo do Maricá Futebol Clube será na quarta-feira (29/01), a partir das 19h, contra o Vasco da Gama, no estádio de São Januário.