Gracyanne Barbosa, sister do BBB 25, diz não gostar da expressão "Musa fitness"

Gracyanne Barbosa, confinada na casa mais vigiada do Brasil, fala sobre a sua carreira com Edilberto e Vilma no mundo fitness. Segundo Gracyanne, o termo “musa fitness” traz certo desconforto. Ela disse que não se considera nenhuma musa, mas uma referência para esse universo.

A sister diz que seu envolvimento com o mundo fitness foi bem antes da popularização. “[...] as pessoas sabem que não estou porque é moda, que minha alimentação é assim mesmo. Ninguém duvida.”

Ainda na conversa ela brinca dizendo que é um privilégio estar ao lado de Edilberto, aprendendo com os bons. E disse de forma brincalhona que ele é o “muso fitness do nosso Brasil”.

