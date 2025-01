Botafogo fará evento especial em General Severiano para transmitir a Supercopa

O Botafogo se prepara para a decisão da Supercopa Rei - jogo entra os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do BRasil -, contra o Flamengo, no domingo (02). A partida acontece no Mangueirão, em Belém. O clube, porém, quer o calor do torcedor carioca também. Na sede social, o Glorioso vai expor as taças do Brasileirão de 2024 e do Campeonato Carioca de 2010, conquistada sobre o Rubro-Negro.

A chuteira usada por Loco Abreu naquela final, que estava em seus pés quando marcou de cavadinha o gol do título, também estará exposta no local. O Botafogo planeja realizar ações promocionais valendo produtos do clube para o torcedor que estiver presente.

Os alvinegros que quiserem adquirir ingressos para o evento também terão direito a 50% de desconto na entrada para a "experiência imersiva" no Museu Botafogo. Para isso, basta apresentar o comprovante de compra para o evento da Supercopa Rei.

Leia também

➤ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

➤ Menina de 2 anos é baleada na cabeça no Rio

A abertura dos portões de General Severiano será às 12h (horário de Brasília). Entre as atrações musicais está o grupo Samba do Manequinho, que fará sua estreia; o cantor Douglas "DG" Lemos também vai participar do evento. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 30.