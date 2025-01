Neymar é esperado nesta quarta no Brasil para acertar com o Santos

Neymar deve voltar ao Santos está semana. Inicialmente, jogador ficará no clube até junho - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar deve voltar ao Santos está semana. Inicialmente, jogador ficará no clube até junho - Foto: Reprodução/Instagram

O Santos está próximo de ter Neymar de volta ao clube que o revelou para o mundo. Após negociações intensas com o Al-Hilal, o atleta estaria disposto a renunciar parte de uma quantia que ainda tem a receber do time saudita, estimada em 65 milhões de dólares (R$ 384 milhões). O atleta deve chegar no Brasil, nesta quarta feira (29).

Os bastidores do clube estão em plena atividade, já se preparando para a assinatura oficial de contrato. A diretoria do Santos tem promovido reuniões com patrocinadores e parceiros, como a Umbro, fornecedora de material esportivo. O objetivo é criar um plano robusto de merchandising e captação de recursos que acompanhe a visibilidade que a presença de Neymar trará ao clube.

Leia também:

➣Menina de 2 anos é baleada na cabeça no Rio

➣ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

O atleta seria o grande reforço para o elenco que irá disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Essa temporada será a volta do clube a primeira divisão do futebol nacional.



Neymar ficaria no Santos de fevereiro até junho, mas a diretoria tem o desejo e trabalha para que o atleta fique até a Copa do Mundo de 2026.