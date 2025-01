Vasco se acerta com Rayan e renovação deve ser concretizada em fevereiro

O Vasco avançou nas negociações de renovação com o atacante Rayan, de 18 anos, e seu contrato deve ser renovado. Considerado uma joia do cruzmaltino, o jovem está com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20. O contrato atual vai até o final de 2025.

O staff do jogador e o Vasco têm negociações avançadas para extensão contratual. Rayan é observado com carinho pelo técnico Fábio Carille. Clubes da Europa também estão de olho no atacante.

Internamente, o clube trata a renovação com o jovem como prioridade. Até por conta disso, as conversas com Rayan avançaram nos últimos dias. No momento, jogadores como Paulinho, Jair, Puma, Vegetti, Léo Jardim e Payet conversam para ampliar seus vínculos com o Gigante da Colina.

Rayan deve firmar novo compromisso com o Vasco neste mês de fevereiro. O sentimento é de otimismo por um desfecho positivo nas conversas com o jovem atacante e com os demais nomes citados.

Aos 18 anos, Rayan já despertou o interesse de vários clubes europeus. Ele foi monitorado pela Fiorentina, da Itália, pelo Lyon, da França e por clubes de Portugal. O Vasco pretende renovar com o jogador para valorizá-lo e não correr o risco de perdê-lo de graça no meio do ano.

Fábio Carille, técnico do Vasco, citou Rayan como possível opção a Vegetti no elenco. O novo treinador do clube ainda não treinou o atacante, que perdeu a pré-temporada por estar na seleção brasileira sub-20. No entanto, Carille disse que observou jogos antigos da joia vascaína.