Danilo se despede da Juventus e é esperado no Rio para assinar com o Flamengo

O lateral-direito Danilo se despediu oficialmente da Juventus, em suas redes sociais, nesta segunda-feira. O atleta deixa o futebol italiano depois de quase seis temporadas e é esperado no Rio de Janeiro, nesta terça (28), para assinar um contrato de dois anos com o Flamengo.

O jogador de 33 anos tinha outras ofertas do futebol europeu, como o Napoli, mas optou por voltar ao futebol brasileiro, após 13 anos. Lateral-direito de origem, Danilo atuou como zagueiro nas últimas temporadas, uma das carências do atual elenco do Flamengo.

Nas redes sociais, a Juventus agradeceu os serviços prestados pelo atleta: "Danilo sempre foi um exemplo de profissionalismo e comprometimento, desde a estreia com gol contra o Napoli, no dia 31 de agosto de 2019, até a última partida disputada no preto e branco, contra o Venezia, no dia 14 de dezembro de 2024. Um campeão a quem só podemos desejar o melhor: obrigado por tudo e boa sorte para o futuro!".



Revelado pelo América-MG, o jogador da seleção brasileira se destacou nacionalmente pelo Santos, antes de sair para a Europa, em 2012. Ele defendeu as camisas de Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.