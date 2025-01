Ex-jogador de São Gonçalo inaugura novo clube em Londrina

Um ex-jogador de São Gonçalo está à frente da mais nova equipe do futebol nacional. O gonçalense Roberto Brum, junto ao também ex-atleta Germano, inaugurou, neste sábado (25), o Ouro Verde FC, equipe de Londrina, no Paraná que deve lançar times da base ao profissional no futebol do Paraná. A equipe administrada pela dupla já deve estrear em 2025 nos torneios regionais.

O clube já foi fundado como SAF, gerida pelo grupo Ouro Verde, e, além de Germano e Brum, conta com o apoio de Antônio Carlos Gomes, consultor do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que já trabalhou no Athletico-PR e no Corinthians. Ele vai atuar na coordenação pedagógica e científica do Ouro Verde.

Leia também:

➢ Maricá receberá unidade de tradicional parque temático francês

➢ Ensaios técnicos da Série Ouro na Sapucaí começam neste domingo

O gonçalense Brum - que teve passagens por Fluminense, Santos como atleta, e depois treinou O São Gonçalo EC na última temporada - conta que o convite para montar o clube surgiu a partir de Germano, que é do Paraná e foi o maior artilheiro do Londrina, neste século. “Nós dois jogamos juntos no Santos. Temos ligações de amizade e espiritualidade também”, relembra Roberto Brum.

Segundo o ex-jogador, o Ouro Verde FC vai contar com um plano multidisciplinar que alia a formação técnica e física do atleta a projetos de formação social. No Centro de Treinamento do clube, que tem 156 mil m², os jogadores terão aulas de empreendedorismo, idiomas, musicalização, entre outros projetos.

“Nosso objetivo é formar atletas de excelência, da base até o profissional, mas formar também cidadãos. Vamos ter a maior estrutura do Brasil e uma metodologia toda montada em cima da ciência do esporte, mas com um projeto multidisciplinar. Vamos trabalhar o atleta, mas também o ser humano”, destaca o gonçalense.

O trabalho com atletas do Ouro Verde FC está previsto para começar em fevereiro.