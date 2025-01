Ensaios técnicos da Série Ouro na Sapucaí começam neste domingo

Com o carnaval se aproximando, também começam os ensaios técnicos das escolas da Série de Ouro. Pelos próximos quatro domingos, a Marquês de Sapucaí será o palco das agremiações, o primeiro ensaio já ocorre neste fim de semana (25), á partir das 18 horas, com apresentação da União do Parque Acari, Em Cima da Hora, Inocentes de Belford Roxo e União da Ilha do Governador. A entrada é franca.

Presidente da Liga RJ, Hugo Junior destaca a importância dos ensaios técnicos para as escolas. “Os ensaios técnicos são fundamentais para que as escolas ajustem os últimos detalhes do desfile, testem suas estratégias e identifiquem pontos de melhoria. É aqui que começamos a visualizar o espetáculo que será levado à Avenida nos dias 28 de fevereiro e 1º de março”, afirma.

Hugo, também falou sobre a acessibilidade do evento, com entrada franca, os ensaios atraem todo tipo de gente, inclusive quem não tem a oportunidade de ver os desfiles oficiais.

“É um presente para o público. Os ensaios técnicos permitem que todos vivam a magia do samba e se conectem com as escolas de forma única. É o nosso compromisso com a cultura e a alegria do carnaval. Todos estão convidados para celebrarem com a Liga RJ e as escolas filiadas. Serão quatro domingos incríveis”, afirmou Hugo.

Calendário oficial dos ensaios técnicos:

Domingo, 26 de janeiro

18h: União do Parque Acari

19h: Em Cima da Hora

20h: Inocentes de Belford Roxo

21h: União da Ilha

Domingo, 2 de fevereiro

18h: Tradição

19h: Unidos da Ponte

20h: Unidos de Bangu

21h: Porto da Pedra

Domingo, 9 de fevereiro

18h: Arranco

19h: Vigário Geral

20h: União de Maricá

21h: Estácio de Sá

Domingo, 16 de fevereiro

18h: Botafogo Samba Clube

19h: Acadêmicos de Niterói

20h: São Clemente

21h: Império Serrano