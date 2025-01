Maricá receberá unidade de tradicional parque temático francês

Com mais de 250 hectares, parque será construído no futuro complexo hoteleiro do Maraey, em Maricá - Foto: Divulgação

Um dos parques temáticos mais visitados do mundo vai ganhar uma unidade em Maricá. O Puy du Fou, popular parque francês, assinou um carta de intenções junto da Prefeitura de Maricá prevendo a construção de uma filial no município, sua primeira fora da Europa. A previsão é de que o parque seja construído próximo ao futuro complexo hoteleiro Maraey e que a inauguração aconteça em 2028.

O documento foi assinado nesta sexta (24), pelo prefeito Washington Quaquá (PT) e por representantes do Puy du Fou, durante uma participação na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha. No final do ano passado, representantes da atração internacional visitaram Maricá e para negociações envolvendo a construção do empreendimento. Atualmente, o Puy du Fou possui sedes apenas na França, onde foi criado, e na Espanha.

"É um enorme orgulho que o parque mais premiado do mundo esteja considerando Maricá como seu próximo destino. Este projeto contribuirá para dar visibilidade turística nacional e internacional ao município, gerando empregos de qualidade enquanto reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável e a promoção da cultura brasileira", disse Quaquá.

Segundo a Prefeitura de Maricá, o parque deve resultar na geração de 5.600 empregos durante a etapa de construção e mais 2.400 para a operação da unidade. O investimento para o projeto é estimado em cerca de R$ 1,5 bilhão. O endereço exato da construção ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que a obra aconteça em um terreno de 250 hectares próximo ao litoral maricaense, na região onde está sendo desenvolvido o empreendimento turístico-residencial Maraey.

A iniciativa tem parceria com o Ministério do Turismo e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) do Governo Federal e da Secretaria de Estado de Turismo do Governo do Estado do Rio. O Puy du Fou foi inaugurado na França na década de 70 e conta com atrações que recriam diferentes momentos da História da humanidade, do período romano ao século XX. A expectativa é que a sede em Maricá conte com espetáculos relacionados à História do Brasil.