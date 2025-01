Danilo acerta com Flamengo e deve ser anunciado em breve

O Flamengo está próximo de anunciar um reforço de peso para a temporada. A equipe carioca está acertando os últimos detalhes para fechar a contratação de Danilo, atleta da Seleção Brasileira que deve deixar o Juventus, da Itália, nos próximos dias. Segundo o portal “ge”, as negociações entre clube e jogador avançaram nesta sexta (24) e ambos estariam resolvendo apenas detalhes burocráticos para oficializar o acordo.

O jogador, de 33 anos, rescindiu seu contrato com o clube italiano e assinou um acordo válido por dois anos com a diretoria rubro-negra. Os valores envolvidos na contratação não foram divulgados. Relatos de pessoas próximas ao atleta indicam que Danilo tem um carinho pelo clube há anos e que isso teria influenciado a decisão do jogador, que também estava na mira de outra equipe italiana, o Napoli.

Com atuações como lateral-direito e como zagueiro, o mineiro Danilo começou a carreira no Atlético Mineiro e ganhou notoriedade durante sua passagem pelo Santos, onde marcou o gol que sacramentou o título da Libertadores 2011 para o clube. De lá, ele partiu para a Europa, onde passou pelo Porto, de Portugal; pelo Real Madrid, da Espanha; pelo Manchester City, da Inglaterra; e, por fim, pelo Juventus, onde atua desde 2019.

Além do futebol europeu, Danilo também é destaque da Seleção Brasileira. Além de ter atuado nas duas últimas edições da Copa do Mundo, ele também foi medalhista de prata com a equipe de futebol masculino nas Olímpiadas de Londres em 2012.