Rafa Benítez, ex Real Madrid e Tata Martino, ex Barcelona, entram na lista de possíveis técnicos do Botafogo

O Botafogo está próximo de anunciar um novo técnico após a saída de Arthur Jorge. Após algumas entrevistas com possíveis candidatos, o espanhol Rafael Benítez, o argentino Tata Martino e o Português Vasco Matos, são as três principais opções para assumir o clube carioca.

Desde que se tornou uma SAF, a escolha de um técnico no Botafogo, passa por uma série de entrevistas com dirigentes do clube e após isso, uma nova entrevista acontece, sendo realizada diretamente por John Textor.

O norte-americano ainda não tem preferências definidas e só fará propostas ao possível favorito após terminar a avaliação dos três.

Das opções, Vasco Matos, é o único empregado, ele vem fazendo um ótimo trabalho no Santa Clara, uma das sensações do campeonato Português.

Rafa Benítez e Tata Martino são mais experientes. O primeiro foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool em 2005 e comandou o Real Madrid em 2016, mas está sem clube desde 2024, quando deixou o Celta de Vigo. O segundo treinou Barcelona e seleção da Argentina, seu último trabalho foi no Inter Miami, dos Estados Unidos, no fim do ano passado.