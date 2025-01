Aos 41 anos, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

No Fluminense, seu último clube, Felipe Melo disputou as últimas três temporadas - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

No Fluminense, seu último clube, Felipe Melo disputou as últimas três temporadas - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O jogador Felipe Melo, de 41 anos, anunciou nesta sexta-feira (24), através das redes sociais, sua aposentadoria do futebol. Campeão da Libertadores pelo Fluminense, seu último clube, em 2023, o atleta agradeceu a cada por cada experiência vivida nos mais de 20 anos de carreira como atleta profissional.

"Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo", afirmou o jogador.

Felipe Melo foi revelado pelo Flamengo e começou sua carreira atuando como meia. Posteriormente, passou a jogar mais recuado como volante. Nos últimos anos, pelo Palmeiras e em seguida pelo Fluminense, o atleta atuou como zagueiro.

No futebol brasileiro, além de Fla-Flu e Palmeiras, Felipe Melo jogou pelo Cruzeiro e Grêmio. Já no futebol europeu, ele atuou por equipes como Almeria, Racing Santander, Mallorca, Juventus, Fiorentina e Galatasaray. O atleta também disputou a Copa do Mundo de 2010 pela Seleção Brasileira.

No Fluminense, seu último clube, Felipe Melo disputou as últimas três temporadas, sendo campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e de dois Cariocas. Felipe Melo ainda irá representar o clube carioca no tour do Mundial de Clubes, que irá ocorrer em junho deste ano.