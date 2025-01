Para negociar Bitello com o Botafogo, Dínamo Moscou exige o retorno do meia ao país

Nos últimos dias, a negociação envolvendo a transferência de Bitello para o Botafogo deu uma esfriada. O jogador é um dos principais alvos da diretoria do Alvinegro, que já fez quatro propostas pelo meia. A última delas, no valor de 18 milhões de euros (R$ 112 milhões).

Mesmo que o valor agrade os russos, ainda não houve consenso pelas condições de pagamento. O principal impasse entre Botafogo e Dínamo se deu no valor de "entrada" do pagamento dos 18 milhões de euros. Apesar de ter esta quantia acertada, os russos querem 10 milhões de euros como pagamento inicial, o que o Alvinegro não concorda.

Além disso, a postura de Bitello incomodou os russos. O Dínamo agora faz questão que ele retorne ao país para se reapresentar para que o negócio avance.

Leia também:

▶ São Gonçalo oferece mais de 120 vagas de emprego para diversos cargos

▶ Militar aposentado é preso por estuprar neta de 6 anos em Niterói

O calendário do futebol russo está parado no momento. A equipe faz um período de treinamentos em Doha, no Catar. Bitello ficou no Brasil, acreditando em um desfecho positivo na negociação com o Glorioso. Essa atitude fez o Dínamo cogitar punições ao jogador, como multas e afastamento.

Apenas com o retorno de Bitello ao país, o Dínamo se mostraria disposto a iniciar uma discussão com o jogador sobre o seu futuro. O clube russo busca explicações diretas do atleta e seu estafe. Nesta quinta (23), inclusive, a equipe enviou um ofício para clubes brasileiros, com cópia para CBF e Fifa, criticando a decisão do meia em permanecer no Brasil para negociar uma saída. O empresário de Bitello, Maickel dos Santos Portela, também foi criticado.

Depois da divulgação do ofício, Bitello entrou em contato com o clube, que mantém uma posição determinada: aceita negociar, mas o jogador, que tem contrato até junho de 2028, tem que voltar antes e cumprir suas obrigações.