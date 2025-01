Em entrevista, volante Jorginho despista sobre Flamengo

'O volante Jorginho, do Arsenal, deu uma entrevista após o jogo do time londrino na Champions League, na quarta-feira (22). O ítalo-brasileiro, alvo do Flamengo, evitou falar sobre as especulações do futuro da carreira. Porém, ele mencionou que retornar ao Brasil é uma opção.

"É uma possibilidade sim no futuro, como falei antes. Nunca joguei profissionalmente no Brasil, seria uma experiência incrível. Essa porta está aberta, mantenho todas as portas abertas e com calma decidir o que fazer no futuro", disse Jorginho.

As negociações entre o Rubro-negro e Jorginho vivem um impasse financeiro. As partes ainda não entraram em acordo quanto aos valores. O volante teria feito uma pedida considerada muito alta pela diretoria do Flamengo.

Leia também:

▶ São Gonçalo oferece mais de 120 vagas de emprego para diversos cargos

▶ Militar aposentado é preso por estuprar neta de 6 anos em Niterói

Além disso, Jorginho acabou afastando o desejo do Flamengo de o ter de forma imediata. Ele garantiu que deverá disputar o mata-mata da Liga dos Campeões pelo Arsenal, em fevereiro. O jogador também está nos planos do técnico Mikel Arteta, que tenta convencê-lo a permanecer.

"Provavelmente sim (jogará o mata-mata da Liga dos Campeões). Meu contrato é até junho e meu objetivo agora é pensar no próximo jogo, que é daqui três dias. Não tem muita coisa para ficar pensando. As coisas acontecem muito rápido no futebol, podem se de um dia para o outro. O futebol é uma caixinha de surpresas, como todos sabemos. Mas o meu objetivo é pensar no próximo jogo", finalizou Jorginho.