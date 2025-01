Botafogo segue interessado em Marlon Gomes, mas Shakhtar faz jogo duro pelo volante

O Botafogo segue de olho no volante Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A negociação passou a ter tons de novela e segue sem definição. O jogador acertou salários com o Glorioso, mas o clube carioca ainda não se entendeu com os ucranianos.

Mesmo sendo difícil, o Botafogo segue esperançoso e interessado no atleta. A proposta de 10 milhões de euros foi recusada. Então, o Alvinegro enviou uma nova proposta, agora na casa de 13 milhões de euros (R$ 80,8 milhões) nos últimos dias.

O Shakhtar não respondeu a oferta até o momento. A negociação vive agora um momento de impasse. O brasileiro é considerado importante para a equipe europeia. Ele foi titular na vitória dos ucranianos sobre o Brest, na quarta-feira (22), pela Liga dos Campeões.

O volante tem o interesse de jogar pelo Botafogo, principalmente pela vontade de retornar ao futebol brasileiro. Boa parte da família de Marlon também não foi morar com ele na Ucrânia e isso auxiliaria no desejo de retornar.

Segundo volante de origem, o jogador chegou a atuar como homem mais avançado do meio-campo e até na ponta esquerda na passagem no Vasco, clube que o revelou. Na Seleção pré-olímpica, sob o comando de Ramon Menezes, foi testado como lateral-direito.