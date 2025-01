Allan, volante do Flamengo, é acusado pela ex-mulher de violência doméstica

A ex-mulher de Allan Souza, volante do Flamengo, registrou um boletim de ocorrência contra o jogador nesta quinta-feira (23). Jordana Holleben alega que o jogador teria invadido a casa em que ela e os filhos moram, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As informações são do Jornal Extra.

O fato teria acontecido por volta das 14h, quando uma viatura foi chamada através do telefone de emergência da PM. Então, os policiais foram apurar a denúncia de que havia uma briga com violência física contra a mulher em ambiente familiar.

Jordana relatou, na chegada dos policiais militares, que seu ex-marido Allan teria entrado na residência, a empurrou e retirou as crianças sem combinar com ela previamente. Em seguida, ele teria levado os filhos embora.

Allan e Jordana são pais de um casal, com idades de 6 anos e 2 anos. Ao ser abordado pela PM ainda próximo à casa, Allan teria dito que pegou os filhos "apenas para tomarem um sorvete no interior do condomínio."

O jogador do Flamengo não foi levado para a delegacia, porque, segundo os policiais, as crianças estavam bem abaladas com toda a situação.