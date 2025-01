Vasco tenta diminuir elenco e até nove atletas podem deixar o clube

O Vasco está com as atenções voltadas para o Campeonato Carioca. O clube acelerou o planejamento para a temporada 2025 e agora tenta diminuir o elenco. Alguns atletas não terão espaço no grupo principal. Com isso, o cruzmaltino busca definir o destino de cada um deles em breve.

A barca pode ter de cinco a nove nomes. São eles: Capasso, Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme. JP e Lucas Eduardo podem sair por empréstimo. O Vasco também está disposto a ouvir propostas por Sforza e Jean David.

Alguns desses nomes devem começar a fazer atividades em separado do restante do elenco. Exemplo disso é o grupo de jogadores que voltou de empréstimo de outros clubes e foi aproveitado no início deste Carioca.

Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme retornaram de empréstimos no início do ano e atuaram nas primeiras rodadas do Carioca. Eles não tiveram bom desempenho e não agradaram à comissão técnica. O empréstimo do quarteto ajudaria a aliviar a folha salarial.

O empréstimo de dois jovens da base é cogitado também. JP e Lucas Eduardo podem sair para ganhar mais minutos. JP retornou aos gramados no começo do Carioca após cirurgia no joelho direito e teve pouco destaque. Lucas Eduardo atuou no fim do duelo contra o Nova Iguaçu e ficou no banco contra Bangu e Boavista. Ele estourou a idade do sub-20 e está no fim da fila do elenco.

Capasso voltou de empréstimo do Olimpia, do Paraguai. Ele chegou a treinar com o grupo principal no retorno das férias. Porém, a diretoria do Vasco não tem interesse na permanência do jogador e procura um comprador.

Sforza e Jean David tiveram dificuldade para se adaptar. Por conta dos valores das contratações e pela urgência em reforços, o Vasco vê a saída dos atletas com bons olhos. O volante argentino chegou por mais de R$ 24 milhões no começo do ano passado. A concorrência no setor aumentou em 2025, com a contratação de Tchê Tchê e os retornos de Paulinho e Jair após lesão. Jean David tem mercado no México e há equipes interessadas. Ele é o único ponta-esquerda no elenco e está relacionado para enfrentar o Madureira, nesta quinta (23).

Até aqui, o Vasco já se desfez de Emerson Rodríguez. O atacante assinou sua rescisão com o Vasco e não vai mais jogar pelo clube.