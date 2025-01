Bangu demite treinador após derrota por 5 a 0 para Flamengo

O treinador Junior Martins não comanda mais o elenco do Bangu. O clube carioca anunciou, por meio de uma nota oficial, a demissão do técnico após a goleada de 5 a 0 sofrida pela equipe no confronto com o Flamengo, na noite da última quarta-feira (22), pelo Campeonato Carioca 2025. O clube está na última posição da tabela no torneio.

O anúncio da demissão aconteceu logo após o fim da partida. "O Bangu Atlético Clube informa que Junior Martins não comandará mais o time no Carioca. A decisão partiu após mais um resultado negativo do time na competição. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira", destaca a nota.

Equipe tradicional no Cariocão, o Bangu ainda não marcou nenhum gol nesta edição do campeonato e tem três derrotas e um empate até o momento. O próximo confronto da equipe é contra o Botafogo. O lanterna vai enfrentar a equipe alvinegra no Estádio Nilton Santos, casa dos rivais, às 18h do próximo domingo (26).