John Textor afirma que Botafogo fará um investimento pesado em contratações para a temporada

John Textor, dono da Eagle Football Holding, que comanda a SAF do Botafogo, em jogo contra o Vitória - Foto: Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono do Botafogo, está trabalhando para contratar jogadores e um novo técnico, visando a temporada 2025, mas para o bilionário americano, não existe pressa neste momento para finalizar as negociações. Na visão do dirigente, esse é um momento em que se deve ter calma e agir pacientemente, para fazer escolhas certeiras, como aconteceu na temporada passada.

Textor deu uma entrevista á Placar TV, nesta terça feira (21), onde comentou sobre a atuação do alvinegro no mercado da bola e disse que a temporada começa apenas em abril, quando se inicia a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

"Nosso orçamento para esse ano é algo em torno de 60 milhões de dólares (R$ 360 milhões) para contratações. É um investimento bem pesado. Obviamente, alguns dos nossos jogadores favoritos saíram, mas nosso objetivo é sermos mais fortes a cada ano. Gostamos do nosso planejamento, do nosso scout, temos recursos para ir bem, mas nem todos virão no mesmo dia. Vamos continuar contratando jogadores até o começo da nossa temporada, em abril", declarou Textor.

O Botafogo já tem duas disputas de título logo em fevereiro, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e a Recopa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. Apesar da empolgação da torcida alvinegra, Textor revela que esses jogos não o apressam na busca por um técnico.

"É um ano muito longo, sei que todos estão muito empolgados com o jogo contra o Flamengo, mas temos que ter a certeza de tomar a decisão certa, porque queremos ganhar o Campeonato Brasileiro, competir na Libertadores, e ir bem no Mundial de Clubes. Estou tendo cuidado para não ir tão rápido com esta decisão", revelou o dono da Saf.

"Estamos muito preocupados, mas não podemos apressar o processo só porque estamos preocupados com algum campeonato neste começo de calendário. Estamos levando à sério, estaremos preparados para jogar, nosso time é muito bom, mas vamos ver. Certamente, farei uma proposta por um treinador ainda em janeiro, e tenho certeza que ele vai aceitar, mas não restaria muito tempo para treinar até o dia 2 de fevereiro. Nós queremos um técnico para a temporada toda", concluiu Textor.