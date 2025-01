Vasco divulga lista dos relacionados para duelo contra o Madureira, em Manaus

O Vasco divulgou, na tarde desta quarta-feira (22), o grupo dos relacionados para o jogo diante do Madureira, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será disputada na quinta (23), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Este será o primeiro teste do grupo principal e a estreia do técnico Fábio Carille no comando do cruzmaltino. O Vasco terá o reforço de quatro dos cinco nomes anunciados até o momento nesta janela de transferências. Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Tchê Tchê.

Maurício Lemos, que veio do Atlético-MG e não participou de todas as atividades do grupo principal, é o único que fica de fora.

Leia também:

➤ Homem é preso por suspeita de feminicídio em Icaraí, Niterói

➤ Polícia Civil: Novo sistema vai consultar chaves pix para combater crimes financeiros

Do grupo de jovens que estavam sendo utilizados nas primeiras rodadas do Carioca, apenas Bruno Lopes segue entre os relacionados. A lista também conta com o retorno de Maxsuell Alegria, que foi cedido ao elenco que disputou a Copinha. O goleiro Phillipe Gabriel, um dos destaques do Vasco no torneio de base, também terá uma chance nos profissionais.

Confira os relacionados: