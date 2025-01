Maricá vence, segue invicto e na ponta do Cariocão

No duelo valendo a liderança isolada, na abertura da 4ª rodada do Carioca Superbet, o Maricá bateu o Nova Iguaçu, por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (22/01), no João Saldanha.

Walber, duas vezes de pênalti, marcou os gols que valeu a ponta invicta para o Tsunami, com 10 pontos. Já o Orgulho da Baixada segue com 7 pontos, ainda na vice-lideranca, mas podendo ser ultrapassado ao longo da rodada.

Na próxima rodada, o Lobisomem recebe o Sampaio Corrêa, novamente no João Saldanha, domingo (26), às 15h45, enquanto o Nova Iguaçu recebe o Boavista, segunda (27), às 18 horas, no Laranjão.

