Maricá FC faz jogo decisivo contra contra Nova Iguaçu pelo Estadual 2024 do RJ

Jogo de seis pontos. Assim pode ser resumida a partida entre Maricá FC e Nova Iguaçu que será disputada na tarde desta quarta-feira no Estádio João Saldanha, em Maricá. Invictas e com 77% de aproveitamento dos pontos no Cariocão Superbet 2025, as duas equipes estão rigorosamente empatadas em todos os critérios da competição. Com duas vitórias e um empate, marcaram quatro gols e sofreram dois e têm dois de saldo cada.

Uma vitória dará a liderança isolada do campeonato. E mais do que isso. Além de praticamente livrar do risco de rebaixamento, o vencedor ficará bem próximo de uma vaga no quadrangular final da Taça Guanabara.

Esses ingredientes fizeram do confronto praticamente uma decisão para o futuro das duas equipes na competição, como afirmou o técnico Reinaldo. “Será uma pedreira. Vamos enfrentar o vice-campeão carioca. Por isso para nós será como uma final de Copa do Mundo. Disse para os atletas que esse jogo irá decidir o nosso futuro no campeonato. Mas com a força da nossa torcida, vamos dar a vida por esses três pontos”, disse o comandante.

Leia também:

Dois suspeitos são baleados e fuzil é apreendido pela PM no Jardim Catarina

Botafogo pagará mais de R$ 125 milhões por Wendel, do Zenit

E o que não vai faltar é apoio da massa. Como já se tornou hábito, em poucas horas a torcida esgotou os ingressos para a partida na arena do Cordeirinho. Pela primeira vez os torcedores puderam comprar suas entradas na nova loja oficial do clube, que foi inaugurada sábado. O estabelecimento está localizado no KM 25 da Rodovia Amaral Peixoto.

Ingressos para a partida estão esgotados | Foto: Divulgação/Maricá FC

Foco até o final Reinaldo revelou também que está fazendo um trabalho especial com os jogadores para que o time mantenha a concentração e foco durante os 90 minutos e os acréscimos. O objetivo é evitar os pênaltis que o time vem sofrendo nos minutos finais das partidas. Foram três marcados contra a equipe após os 40 minutos do segundo tempo contra Botafogo, Boavista e Fluminense. “Precisamos trabalhar essa parte final do jogo. Cabe a mim melhorar o aspecto mental da equipe para gente evitar de cometer esses pênaltis nos cinco minutos finais das partidas”, completou.

A principal baixa do Tsunami será o capitão Sandro. Com desconforto muscular sentido ainda no primeiro tempo no empata de sábado contra o Fluminense, o zagueiro está em tratamento do Departamento Médico. A partida começa às 15h45min e terá transmissão no canal pago BandSports e na plataforma digital GOAT no Youtube.