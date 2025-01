Maracanã prevê mais de R$ 60 milhões com renovações e leilão de camarotes

O Maracanã anunciou, nesta terça-feira (21), o leilão de 11 camarotes do estádio. O pregão será eletrônico e está marcado para o dia 31 de janeiro. Os vencedores serão anunciados no mesmo dia. Os preços variam de acordo com o número de assentos e o período do camarote leiloado.

Os valores vão de R$ 560 mil por uma até R$ 6,1 milhões por três temporadas. A modalidade permite ao consórcio Fla-Flu incrementar receitas com gestão de estádio. A arrecadação prevista é de R$ 60 milhões em um ano.

A projeção inicial estava em R$ 40 milhões, estipulada no plano comercial no processo licitatório vencido por Flamengo e Fluminense. A renovação de camarotes superou essa marca.

O diretor geral do Maracanã, Severiano Braga, e o diretor comercial Dílson Mota relataram que o estádio teve grande procura para renovações dos camarotes e fechou 87% das renovações para a temporada de 2025, a maioria feita para empresas, mas tem também há pessoas físicas.

Entre os 11 camarotes, a localização é a seguinte:

• 1 camarote fica no setor oeste, no terceiro nível.

• 4 camarotes no setor oeste no segundo nível.

• 6 camarotes no setor leste no segundo nível.

Os interessados no leilão podem acessar o site: https://estadiomaracana.com.br/leilao2025.

Os participantes interessados também entram automaticamente numa fila para futuras compras temporárias de camarotes no estádio. As renovações praticadas pelo estádio são anuais.

Quem conseguir adquirir um camarote do Maracanã ganha o direito de estar em qualquer jogo dos times cariocas, não apenas de Flamengo e Fluminense. Porém, não terá direito a eventuais jogos da Seleção brasileira e a shows e eventos que aconteçam no estádio.