Itaboraí realiza peneira para formação de time Sub-14 de futebol

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realiza no próximo sábado (25/01), às 8h, uma peneira de futebol no estádio Estádio Municipal Alziro de Almeida (Alzirão). A seleção tem como objetivo montar o time Sub-14 que representará o município no Campeonato Brasileiro da categoria.

A peneira é voltada para adolescentes nascidos em 2011 e 2012. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local vestindo camisa branca, short preto e meiões pretos, além de apresentar cópia da identidade e atestado médico. É importante mencionar também que não é obrigatória a presença dos responsáveis nesta fase da seleção.

Leia também:

Lutador se lesiona e brasileiro é anunciado como substituto para disputar cinturão



Vasco vence Flamengo /SP e avança às quartas de final da Copinha 2025

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leite, destacou a importância do futebol de base para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, tanto no aspecto esportivo quanto no social.

"O futebol de base é muito mais do que a formação de atletas, é uma ferramenta poderosa de transformação social. Por meio do esporte, conseguimos estimular a disciplina, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades que os jovens levarão para a vida toda. Essa peneira é uma grande oportunidade para descobrirmos novos talentos e colocarmos Itaboraí em evidência no cenário esportivo nacional", afirmou o secretário.

Com a iniciativa, o Itaboraí FC busca futuros talentos para compor o elenco municipal que disputará o Campeonato Brasileiro Sub-14, fortalecendo a base do futebol local e oferecendo oportunidades aos jovens atletas da cidade.