Vasco vence Flamengo /SP e avança às quartas de final da Copinha 2025

Único representante do Rio na competição, o Vasco conseguiu avançar às quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 ao vencer o Flamengo/SP, por 5 a 3, em partida realizada na noite dessa sexta-feira (17) em Osasco. A equipe agora vai enfrentar o Corinthians, que venceu o Ituano nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Primeiro tempo - Em um bom primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com apenas um minuto, aproveitando a bobeira na saída de bola do Vasco: Tudisco finalizou de cabeça e fez o primeiro. Mas o Vasco não se deixou abater, colocou a bola no chão e buscou a virada.

Zuccarello, aos nove, empatou cobrando pênalti. E Alegria, aos 18, bateu de chapa de fora da área e fez um golaço para desempatar. O camisa 25, que foi puxado do profissional, foi o destaque do primeiro tempo e conduziu os contra-ataques do Vasco, sempre dando trabalho à defesa do Flamengo. O Corvo respondeu com bons ataques e também obrigou o goleiro Phillipe Gabriel a trabalhar.

Na segunda etapa, o jogo continou muito disputado, com o Vasco mais organizando e buscando ampliar o marcador. Zucarello, André, com um golaço de voleio, e Juninho também deixaram sua marca. Diogo Godke e Biriba descontaram para o time paulista. E que venham as quartas-de-final.