Lutador se lesiona e brasileiro é anunciado como substituto para disputar cinturão

Renato Moicano luta esse sábado (18) por cinturão no UFC - Foto: Getty Images

Uma grande reviravolta aconteceu para o UFC 311, que acontece neste sábado (18), em Los Angeles. O presidente da organização, Dana White, surgiu nas redes sociais para comunicar que o desafiante ao título, Arman Tsarukyan, foi retirado do evento devido uma lesão nas costas. Em seu lugar, o brasileiro Renato Moicano, irá enfrentar o campeão Islam Makhachev na luta principal.

"Por volta da 1h recebemos uma ligação de Arman Tsarukyan, que falou que estava com uma dor na costas significante, e por conta da lesão, ele sente que não está saudável o bastante para lutar. Então ele está fora da luta. Renato Moicano vai enfrentar Islam Makhachev. Esse cara é absolutamente selvagem e toda luta dele é uma guerra", disse Dana em vídeo.

Moicano, já estava escalado para lutar no evento, ele enfrentaria Beneil Dariush, atual décimo colocado do ranking, na categoria peso leve (70,3 kg). O brasileiro inclusive já bateu o peso oficial nesta sexta, para a realização da luta.

Aos 35 anos, Moicano está no UFC desde 2014, mas nos últimos anos o lutador entrou em uma ascensão se tornando um dos grandes nomes de categoria e um dos favoritos do público. O lutador não perde uma luta desde 2022 e vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Nas redes sociais, Renato ignorou o status de azarão e prometeu chocar o mundo. “Eu sabia que isso ia acontecer e amanhã vou estar disputando o título contra o Makhachev aqui em Los Angeles. Conto com a torcida de vocês. Simplesmente vou ser o melhor azarão dos últimos dez anos. Quem apostar em mim amanhã vai fazer a casa. Não vou perder! Vou para vencer! Se prepara, ‘Macaxeira’, porque amanhã você vai entrar na farofa! Renato Money Moicano será campeão dessa p***! Estou pronto!”, declarou o atleta em registro compartilhado pelo perfil oficial do UFC Brasil no ‘X’.

Confira o card completo do UFC 311:

Card Principal - Meia noite

Cinturão peso-leve (até 70,3 Kg): Islam Makhachev x Renato Moicano

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Umar Nurmagomedov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka x Jamahal Hill

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jailton Almeida x Serghei Spivac

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kevin Holland x Reinier de Ridder

Card Preliminar - 20 horas

Peso-galo (até 61,2 Kg): Payton Talbott x Raoni Barcelos

Peso-médio (até 83,9 Kg): Zachary Reese x Azamat Bekoev

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Bogdan Guskov x Billy Elekana

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Diego Ferreira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Karol Rosa x Ailin Perez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rinya Nakamura x Muin Gafurov

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Turcios x Benardo Sopaj

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter