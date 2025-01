Neymar no Flamengo? Jogador comenta sobre a possibilidade em entrevista com Romário

O primeiro convidado para o programa de entrevista de Romário, em seu canal no Youtube, foi o atacante do Al-Hilal, Neymar. Ao ser questionado pelo ex-jogador, se ao retornar para o futebol brasileiro, ele teria preferência entre o Santos ou o Flamengo, Neymar comentou novamente sobre a vontade de defender a camisa Rubro-Negra.

"É emoção ou razão. Difícil. Sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar pelo Flamengo, por tudo que é. E o Santos é o amor de criança, é a minha casa", disse.

Momentos antes, o atacante havia comentado sobre a possibilidade de retornar ao Brasil em 2025, uma vez que em junho, o contrato na Arábia Saudita será finalizado. Neymar desconversou sobre o rumor de ter sido contatado pelo Flamengo e Santos, porém assumiu que sentiu uma sensação diferente ao perceber a repercussão sobre essa oportunidade.

"Quando começou a sair isso, eu falei: 'Nossa, que loucura'. Colocaram no Santos, no Flamengo... Eu falei: 'Nossa, que legal, que gostoso'. Todo mundo começou a mandar mensagem, país inteiro, amigos, adversários... começou a me dar um negocinho. Quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começaram essas notícias disse: 'Nossa...'", comentou.

Santos x Flamengo

Durante o bate-papo, o Flamengo foi mencionado pelo jogador, que mesmo sem ter pertencido ao clube, tem no Rubro-Negro como a disputa mais marcante. O jogo a qual ele se refere é o famoso 5 a 4 sobre o Santos, pelo Brasileirão de 2011, na Vila Belmiro.

Na época, o atacante foi um dos destaques da disputa, tendo marcado dois gols, porém Ronaldinho Gaúcho roubou a cena para o Flamengo, quando fez três gols e liderou a virada depois do Santos abrir 3 a 0 em casa.

"Acho que o jogo contra o Flamengo vai ficar marcado pelo resto da minha vida. Não só para mim, mas para os torcedores dos dois times. Por eu ter feito aquela grande partida, por ter feito o gol que ganhou o Puskás, o Ronaldinho ter marcado um hat-trick, a virada do Flamengo... eu acho que simbolizou muito esse jogo e acho que vai ficar marcado na minha história", relembrou.

Futuro incerto

Outro assunto que Neymar desconversou foi sobre a próxima fase na carreira. Porém, há a possibilidade de o atacante se mudar para os Estados Unidos, uma vez que houve interesse do Chicago Fire, da MLS e do Inter Miami.

Além disso, continuar na Arábia também é uma opção, porém Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita e também já houve a confirmação do técnico Jorge Jesus, de que a chance de ele permanecer na competição é mínima.