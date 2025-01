Neymar pode jogar por seis meses no Flamengo, afirma jornalista

O craque Neymar já definiu seu futuro para atuar no Brasil em 2025, segundo informações do jornalista Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro. Segundo ele, o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pretende rescindir seu contrato atual para jogar 6 meses no Flamengo até se transferir para o Santos.

Leia também:

▶ Suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo é preso em São Gonçalo

▶ São Gonçalo Shopping recebe o evento 'Adame Entre Amigos' neste domingo (19)

A ideia de Neymar, segundo o Paparazzo, é que haja a criação de um "contrato multiclube", para que ele atue no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Apenas quatro clubes brasileiros estarão na competição: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

O jornalista afirma que conversou com um dos representantes do patrocinador máster do Flamengo, a Pixbet. Na conversa, foi revelado que a ideia é a produção desse contrato que envolveria os dois clubes e que Neymar já estaria disposto a aceitar as condições.