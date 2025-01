Brasil perde para Portugal no Mundial da Handebol

O Brasil perdeu para Portugal, nesta quinta feira (17), na segunda rodada do Mundial Masculino de Handebol em Oslo, na Noruega. A seleção brasileira dominou o placar desde o início da partida, chegando inclusive a estar com quatro gols de vantagem no segundo tempo, mas tomou a virada e foi derrotado por 30 a 26. Na estreia, os brasileiros derrotaram a anfitriã, Noruega.

No primeiro tempo, a seleção verde e amarela foi bem superior, com uma grande atuação tanto na defesa quanto no ataque, indo para os vestiários com o placar de 15 a 12. Na segunda etapa, o Brasil pareceu sofrer um apagão e viu Portugal crescer na partida, com uma grande atuação de Martim Acosta e o goleiro Gustavo Capdeville.

Pelo lado brasileiro, Haniel e JP Dupoux marcaram cinco gols cada e foram os artilheiros da equipe no duelo. O goleiro Rangel voltou a jogar bem, fazendo boas defesas no primeiro tempo.



Apesar da derrota, o Brasil ainda segue com grandes chances de classificação para a segunda fase do Mundial. Para isso, a seleção precisa de uma vitória ou de um empate contra os Estados Unidos, no próximo domingo (19). A partida será transmitida pelo SporTV2, ás 14 horas da tarde.

O Mundial de handebol masculino conta com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro, sendo que os três melhores de cada chave avançam para a segunda fase. É possível, ainda, que o Brasil termine a primeira fase na liderança do grupo, a depender dos demais resultados da chave.