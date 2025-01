Terans vai deixar Fluminense para jogar no Peñarol

Atleta, que está no Flu desde 2024, vai ser emprestado por um ano - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O meia uruguaio David Terans, de 30 anos, vai deixar o Fluminense em 2025. O presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, confirmou nesta sexta-feira (17) que o atleta vai ser emprestado ao Peñarol, do Uruguai, com opção de compra fixada. O empréstimo tem duração de um ano.

Terans está no Flu desde o início de 2024. Ele teve apenas 17 jogos com o elenco tricolor durante a passagem e não chegou a jogar com o treinador Mano Menezes. O empréstimo marca seu retorno ao Peñarol, onde atuou de 2020 a 2021 - na época, emprestado pelo Atlético Mineiro.