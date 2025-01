Botafogo faz última proposta pelo meia Bitello, do Dínamo Moscou

Bitello segue no radar do Botafogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bitello segue no radar do Botafogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Botafogo segue investindo pesado na contratação do meia Bitello. Após três tentativas recusadas, o Glorioso enviou a quarta e última proposta, na quinta (16) ao Dínamo Moscou pelo jogador de 25 anos.

Bitello, revelado pelo Grêmio, é o maior alvo do Botafogo para essa janela de transferências. John Textor, dono da SAF Alvinegra, avisou que aceita pagar até 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões) mais bônus ao Dínamo.

Os russos, porém, seguem fazendo jogo duro. A última proposta, de 15 milhões de euros mais bônus, foi prontamente recusada pelo clube europeu. Bitello custou 10 milhões de euros ao Dínamo em setembro de 2023.

O meia tem o interesse de se transferir ao Botafogo. Ele permaneceu no Brasil após o fim do ano, buscando um desfecho positivo, e não se reapresentou ao clube russo na última segunda-feira (13). O Dínamo não gostou dessa atitude e deve dificultar a liberação do jogador.

Bitello pode até mesmo ser punido pela diretoria russa. Entre possíveis punições, a diretoria do Dínamo Moscou promete acionar judicialmente o jogador caso ele tente forçar saída ou pedir uma rescisão unilateral. Nesse caso, além de poder ficar impedido de atuar por até seis meses, uma cláusula no contrato do meia prevê multa a ele que pode chegar a 25 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões).