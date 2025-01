Botafogo acerta a venda de Júnior Santos ao Atlético-MG

O Botafogo aceitou a proposta do Atlético-MG e vendeu o atacante Júnior Santos ao clube mineiro. O Galo iniciou as negociações no início dessa semana e está finalizando os trâmites burocráticos para a assinatura do contrato.

O jogador já se despediu do Glorioso. O Atlético vai pagar 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) por 100% dos direitos econômicos de Júnior Santos. A proposta inicial do time mineiro era de 7 milhões de dólares.

Aos 30 anos, Júnior Santos estava no Botafogo desde 2023. Ele foi artilheiro da Libertadores em 2024, com 10 gols. Se tornou também o maior goleador do Glorioso na história do torneio. Ele marcou, inclusive, o terceiro gol da final vencida pelo clube carioca contra o próprio Atlético-MG.

Leia também:

▶ Suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo é preso em São Gonçalo

▶ São Gonçalo Shopping recebe o evento 'Adame Entre Amigos' neste domingo (19)

Pelo Glorioso, Júnior Santos marcou 28 gols e deu nove assistências em 115 jogos. No Brasil, o atacante passou também por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano. Também atuou no Japão por quase três temporadas.