Em segundo teste, time principal do Vasco bate o Olaria em jogo-treino

Payet marcou um dos gols da vitória do Vasco no jogo-treino desta quinta (16) - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco segue se preparando para o início da temporada. Em jogo-treino realizado na manhã desta quinta-feira (16), o cruzmaltino derrotou o Olaria por 3x1, no CT Moacyr Barbosa. Os gols vascaínos foram marcados por Lucas Piton, Lucas Melim e Dimitri Payet.

O time que começou a atividade foi composto por: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

A segunda equipe do Vasco que participou da atividade contou com nomes como Puma Rodríguez, Payet, Capasso e Sforza. Alguns nome da base também estiveram na atividade, como Lucas Melim, lateral-direito do sub-17, autor de um dos gols.

Piton fez o primeiro gol com finalização quase na pequena área, após cruzamento rasteiro de Paulo Henrique. O gol de Melim saiu em chute da entrada da área de perna direita, e Payet fechou a conta com chute cruzado próximo à meia-lua, no cantinho direito do goleiro adversário.

Esse foi o segundo teste realizado pelo time comandado por Fábio Carille desde o retorno das férias, no dia 6 de janeiro. Antes, a equipe havia goleado por 7 a 0 o Casimiro de Abreu/Porto Real no último domingo, também no CT Moacyr Barbosa.