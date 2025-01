Botafogo trava negociações e quer Savarino e Igor Jesus pelo menos até o Mundial de Clubes

Após perder dois nomes do badalado quarteto ofensivo que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, o Botafogo agora opta por blindar Savarino e Igor Jesus. O clube fecha as portas para qualquer negociação que envolva os dois jogadores, pelo menos até o Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre 15 de junho e 13 de julho.

Luiz Henrique e Thiago Almada já deram adeus ao Glorioso. Eles são, até o momento, as únicas duas baixas do time titular da temporada anterior. Júnior Santos é outro nome que fez parte do onze inicial por um tempo considerável em 2024 que ainda pode deixar o clube.

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, previu na última segunda-feira (13) que o futuro de Igor Jesus será na Premier League. Ao falar sobre a ida de Luiz Henrique para o Lyon, o empresário norte-americano disse que poderia levar Igor ao time francês, porém acreditava em uma transferência para o campeonato inglês. Só que a expectativa é que qualquer movimentação aconteça apenas no segundo semestre.

Nenhum jogador é considerado inegociável pela diretoria do Alvinegro. Mas, por conta das saídas recentes, Savarino e Igor Jesus são vistos como fundamentais para ajudar na transição para a chegada de novos atletas.

Igor Jesus terminou a temporada 2024 valorizado. Além dos 31 jogos e oito gols pelo Botafogo, o atacante também foi convocado para a seleção brasileira, pela qual disputou quatro partidas e marcou um gol.

Savarino não compareceu à apresentação do elenco nesta terça-feira por "motivos pré-acordados com o clube", conforme divulgado pelo Botafogo. Ele estava com familiares na Venezuela. Em 2024, foram 55 jogos disputados, com 14 gols anotados e 12 assistências.