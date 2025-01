Brasil estreia nesta quarta-feira no Mundial de Handebol

Buscando uma renovação, o Brasil estreia nesta quarta-feira (15) no Mundial de Handebol masculino na Noruega. Esse é o primeiro desafio em um novo ciclo olímpico visando Los Angeles 2026, lembrando que a seleção não se classificou para os últimos jogos em Paris. O torneio, que terá transmissão do SporTV2, será disputado entre os dias 14 de janeiro e 2 de fevereiro na Croácia, Dinamarca e Noruega.

A seleção começou os treinamentos no inicio desse mês em São Paulo, no ginásio do Pinheiros, com a parte final da preparação sendo realizada em Hamburgo, na Alemanha. O grupo embarcou para o Mundial na última segunda.

A última competição do Brasil no handebol masculino foi o Pré-Olímpico do ano passado, antes das Olímpiadas, quando perderam para a Espanha e não conseguiram uma vaga para os jogos.

O Brasil está no grupo E do Mundial e enfrenta a anfitriã Noruega logo na estreia, nesta quarta, às 16:30h. Em seguida, enfrenta Estados Unidos e Portugal, encerrando a primeira fase.

O Mundial conta com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro. Os três primeiros colocados avançam a próxima fase, que também é realizada em formato de grupos. As duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata.

Confira os jogos e horários do Brasil na primeira fase:

1ª Rodada

Quarta-feira (15) - Noruega x Brasil - 16h30

2ª Rodada

Sexta-feira (17) - Portugal x Brasil - 14h

3ª Rodada

Domingo (19) - Brasil x Estados Unidos - 14h