Com time alternativo, Botafogo derrota Portuguesa no Nilton Santos

O Botafogo espantou a zebra que passeou na primeira rodada do Campeonato Carioca e venceu a Portuguesa por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Nilton Santos. Ainda com um time totalmente reserva, o Alvinegro dominou o primeiro tempo, sofreu sustos no segundo, mas ganhou de forma justa com gols de Kauê e Kayke.



Primeiro tempo - O Botafogo dominou o primeiro tempo e vence de forma justa essa etapa. Mesmo sem uma grande atuação, o Alvinegro foi o único a levar perigo. Abriu o placar com Kauê após jogada de Matheus Nascimento e ainda teve duas outras boas chances de marcar: uma com Carlos Alberto e outra com Vitinho. A Portuguesa pouco conseguiu atacar, e quando atacou errou as finalizações.

A Portuguesa, que pouco conseguia atacar, entrou no jogo com as mudanças do treinador no intervalo. Com o grandalhão Lohan na área, o time passou a apostar na bola aérea e desperdiçou boas chances de empatar. O Alvinegro respondeu na mesma moeda, e Bruno fez milagre em cabeçada à queima-roupa de Newton. Até que aos 29 matou o jogo: Kayke entrou cara acara com o goleiro e marcou. O árbitro anulou por impedimento, mas o VAR confirmou. Matheus Nascimento ainda fez o terceiro, mas Kayke estava impedido na origem do lance.

Com a vitória, o Botafogo soma os seus primeiros três pontos no Carioca e já é o vice-líder, atrás do Madureira com um gol a menos de saldo e um jogo a mais. A Portuguesa, por sua vez, saiu do G-4 e agora está em quinto lugar, mas ainda pode cair mais posições no complemento da rodada.